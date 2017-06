Franse premier Edouard Philippe brengt stem uit in Le Havre

In Frankrijk vindt vandaag de eerste ronde van de parlementsverkiezingen plaats. De Franse premier Edouard Philippe heeft zijn stem gegeven in Le Havre, in het noordwesten van Frankrijk.

