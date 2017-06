Al-Islam werd vrijgelaten nadat het parlement, dat gevestigd is in de oostelijke stad Tobruk, hem amnestie had gegeven, zo staat in het Facebookbericht van de Abu Bakr al-Sedik Brigade, die instond voor de bewaking van de jongste zoon van de ex-dictator in de gevangenis. "We hebben beslist om Saif al-Islam Moammar Kadhafi vrij te laten. Hij is voortaan een vrij man en heeft Zintan (de stad waar de gevangenis gevestigd was, nvdr.) verlaten", aldus de Facebookpost.