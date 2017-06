"Museum van de mislukking" zet geflopte producten in de kijker

Sommige producten vallen in de smaak, andere helemaal niet. Het nieuwe "museum van de mislukking" in de Zweedse stad Helsingborg zet een verzameling van minder geslaagde of geflopte uitvindingen in de kijker. "Leren is de enige manier om van een mislukking een succes te maken" is het motto van het museum.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"Museum van de mislukking" zet geflopte producten in de kijker

Sommige producten vallen in de smaak, andere helemaal niet. Het nieuwe "museum van de mislukking" in de Zweedse stad Helsingborg zet een verzameling van minder geslaagde of geflopte uitvindingen in de kijker. "Leren is de enige manier om van een mislukking een succes te maken" is het motto van het museum.