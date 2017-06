Met 8 tot 12 miljoen mensen is de Roma-bevolking de grootste minderheidsgroep in Europa. Ze leven verspreid over het continent, vooral in Midden-Europa en de Balkan, en lopen van oudsher een hoog risico op armoede, uitsluiting, racisme en discriminatie.

Hun cultuur, geschiedenis, taal en kunst is zo goed als onbekend in de landen waar ze wonen. Wie "kunst" en "Roma", zegt, denkt hoogstens aan een huilend zigeunerinnetje op een kitscherig schilderij, of aan vioolmuziek: zeer stereotiepe beelden dus.

Het European Roma Institute for Arts and Culture dat donderdag is opengegaan in Berlijn, moet verandering in die situatie brengen. Het is het eerste cultuurinstituut waarin de culturele en artistieke identiteit van de Roma wordt getoond en gepromoot.

Het instituut wordt geleid door Roma-kunstenaars, -activisten en -academici. "Honderden jaren lang hebben niet-Roma het populaire beeld van de Roma bepaald", zegt Timea Junghaus, de Hongaarse Roma die aan het hoofd staat van het instituut. "Het stereotiepe beeld van ons is dat van een geromantiseerd, geseksualiseerd, crimineel volk. Nu eisen we zelf het recht op om onszelf uit te drukken. Door zelfexpressie zullen we er hopelijk in slagen om vooroordelen opzij te zetten".