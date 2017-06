Vincenzo Macrì (52) was een leider van de beruchte Commisso-clan van de 'Ndrangheta, de Calabrese maffia. Hij was de zoon van Antonio Macrì, een charismatische capo die gedood werd tijdens een maffia-oorlog in 1975.

Vincenzo Macrì stond bekend als een van de gevaarlijkste Italiaanse voortvluchtigen. Hij was niet alleen actief in Italië, maar ook in Canada en de laatste jaren in Nederland. Vanuit Aalsmeer coördineerde hij als bloemenhandelaar leveringen van grote partijen cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa. Toen hij in de gaten kreeg dat de politie steeds meer bewijzen tegen hem had verzameld, verdween hij van de radar.

Na intensief speurwerk door de politiediensten van Reggio Calabria en Interpol werd hij door Braziliaanse agenten opgepakt op de luchthaven van São Paulo. Hij was van plan om te vertrekken naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas, waar hij onder een valse identiteit leeft. Macrì zou niet alleen voor zijn eigen clan, maar voor de hele 'Ndrangheta hebben gehandeld in drugs.