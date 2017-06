Panopoulos emigreerde van Griekenland naar Canada in 1954. Hij was toen 20 jaar en begon met zijn twee broers verschillende restaurantjes uit te baten. Er werd typisch Amerikaanse kost geserveerd, zoals hamburgers. In de jaren 60 werden pizza's populair en Panopoulos voegde de Italiaanse lekkernij aan de menukaart toe.

Meer nog: hij begon zelf te combineren. Hij legde ananas op het pizzadeeg om te kijken hoe die aparte combinatie -van tomatensaus met fruit- zou smaken. "We waren jong en we experimenteerden", was zijn uitleg. "We probeerden het, later serveerden we en uiteindelijk waren de klanten er dol op." De pizza kreeg de naam "Hawaï" genoemd naar het merk van ananas dat werd gebruikt.

In de jaren 60 was de garnituur van pizza's nogal beperkt: er was de keuze tussen champignons, spek en pepperoni. En dat was het. Klanten vonden de ananas eens iets anders. Maar fruit op pizza is al jaren voer voor discussie. Je bent vóór of tegen. De IJslandse president Guðni Thorlacius Jóhannesson liet zich in februari tijdens een bezoek aan een middelbare school nog ontvallen dat het als beleg niet thuishoort op pizza. Mocht hij de macht hebben, Guðni Thorlacius Jóhannesson zou het verbieden.

