Nick Timothy groeide in korte tijd uit tot een van de belangrijkste strategen van de Conservative Party. Samen met Fiona Hill was hij een van de belangrijkste adviseurs van de Britse premier May.

Veel Conservatieven houden de twee verantwoordelijk voor het slechte resultaat bij de verkiezingen van afgelopen donderdag. Een belangrijk partijlid verklaarde aan de BBC dat Timothy en Hill verantwoordelijk zijn voor "het slechtste politieke manifest uit de geschiedenis".

Verschillende partijleden -ministers en parlementsleden- zouden May te kennen hebben gegeven dat de premier haar twee naaste adviseurs moest ontslaan om aan te tonen dat ze het na de verkiezingen over een andere boeg wil gooien.

Nick Timothy zegt dat hij de verantwoordelijkheid voor zijn rol in de sterk bekritiseerde campagne opneemt. Hij geeft toe dat de verkiezingsuitslag een ontgoocheling was, maar "wijt die niet aan een gebrek aan steun voor Theresa May, maar aan een onverwachte toename van het aantal Labour-kiezers."

Fiona Hill heeft enkel een korte verklaring gegeven waarin ze haar vertrouwen uitspreekt in de capaciteiten van May als premier. May zelf gaf vrijdag al te kennen dat ze niet van plan is om af te treden.