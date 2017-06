Politie geeft meer details vrij over aanslag in Londen

De daders reden vorige zaterdag even voor 22 uur de brug op. Eerst reden ze twee maal heen en weer, ter verkenning. Daarna namen ze een U-bocht en reden ze de voetgangers aan. Daarna trokken de terroristen te voet naar het nabijgelegen Borough Market. Daar staken ze verschillende mensen neer. De daders gebruikten daarvoor roze messen van 30 centimeter lang, die ze met leren riemen hadden vastgebonden aan hun polsen. Even later werden de daders doodgeschoten door de politie. Agenten vonden in de bestelwagen ook nog verschillende petroleumbommen.

???media.video.type.mz_vod???

Politie geeft meer details vrij over aanslag in Londen

De daders reden vorige zaterdag even voor 22 uur de brug op. Eerst reden ze twee maal heen en weer, ter verkenning. Daarna namen ze een U-bocht en reden ze de voetgangers aan. Daarna trokken de terroristen te voet naar het nabijgelegen Borough Market. Daar staken ze verschillende mensen neer. De daders gebruikten daarvoor roze messen van 30 centimeter lang, die ze met leren riemen hadden vastgebonden aan hun polsen. Even later werden de daders doodgeschoten door de politie. Agenten vonden in de bestelwagen ook nog verschillende petroleumbommen.