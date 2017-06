In het interview op de Amerikaanse zender ABC dat Chelsea Manning gisteravond voor het eerst sinds haar vrijlating gaf, beklemtoonde ze dat zij, en zij alleen, besliste om de documenten te lekken.

"Alles wat ik gedaan heb, dat ben ik. Er is niemand anders", zei ze. "Niemand heeft me opgedragen om dat te doen. Ik ben het. Het is mijn verantwoordelijkheid."

Manning had het ook over de geslachtsverandering die ze in de cel onderging. Die ingreep verliep niet zonder slag of stoot, want het Amerikaanse leger wilde er niet aan meewerken. Manning deed twee keer een zelfmoordpoging. Uiteindelijk verleende het leger toch zijn medewerking.

Haar verbeten strijd om een hormoonbehandeling was heel belangrijk voor Manning, zo vertelde ze tijdens het interview. "Het hield me in leven. Door de behandeling eindigde het gevoel dat ik in een verkeerd lichaam zat, een lichaam dat ik aan stukken wilde rijten. Dat is een afschuwelijk gevoel dat ik nooit meer wil meemaken."