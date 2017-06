"Absoluut, ik verbind me aan artikel 5", zo zei Trump op de persconferentie in de rozentuin van het Witte Huis. De president, die naast zijn Roemeense ambtgenoot stond, doet daarmee wat hij onlangs op de NAVO-top in Brussel nog weigerde te doen: de overige lidstaten geruststellen dat hij artikel 5 zal respecteren. En dat ze dus zeker kunnen zijn van Amerikaanse steun bij een aanval.

Trump heeft lange tijd de relevantie van de NAVO in twijfel getrokken. Vooral in Oost-Europa, waar de dreiging van Rusland bij heel wat lidstaten heel tastbaar is, leidde dat tot zenuwachtigheid. Trump herinnerde er ook vandaag meteen wel aan dat hij verwacht dat de NAVO-leden hun bijdrage betalen voor hun defensie.

"Dankzij onze acties begint het geld stilaan binnen te stromen bij de NAVO", aldus Trump. "Andere landen realiseren zich dat het tijd is om te betalen. En dat doen ze."