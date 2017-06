"James Comey heeft veel van wat ik zeg bevestigd, en sommige dingen die hij gezegd heeft zijn simpelweg niet waar", zei Trump op een persconferentie in de rozentuin van het Witte Huis met de Roemeense president. Volgens Trump heeft de hoorzitting van Comey aangetoond dat er geen sprake is van samenzwering of van obstructie (van het gerecht, red.).

De Amerikaanse president sprak met klem tegen dat hij Comey om zijn loyauteit gevraagd heeft, zoals de ontslagen FBI-baas beweert. "Ik ken hem amper. Ik ga niet zeggen: ik wil dat je trouw zweert. Wie doet zoiets? Wie zou een man vragen om trouw te zweren onder eed? Ik ken hem amper. Het houdt geen steek."

Vervolgens vroeg een journalist aan Trump of hij zelf onder ede zou getuigen. De president antwoordde dat hij daartoe bereid was, "voor 100 procent". "Ik zal aan Robert Mueller (de speciale aanklager in de Rusland-affaire, red.) hetzelfde zeggen als ik net aan jou verteld heb", zei hij ook tegen een journalist.