De bewuste memo gaat over het gesprek tussen Trump en Comey, waarin de president hem aanspoort om het onderzoek naar de ontslagen nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn "te laten vallen". Het was de aanleiding voor het benoemen van een speciale aanklager in het Rusland-onderzoek.

In de hoorzitting vertelde Comey dat hij bewust de memo heeft doorgespeeld naar een bevriende universiteitsprofessor, die het op zijn beurt doorspeelde naar de pers. "Wow, Comey is een lekker", zo tweette de president achteraf. Dat Comey toegeeft dat hij de memo heeft gelekt is ook wat de media die Trump gunstig gezind zijn, vooral hebben onthouden uit de hoorzitting.

De klacht zou volgende week al ingediend kunnen worden. Het juridische team van Trump spreekt van "niet-geautoriseerde vrijgave van geprivilegieerde informatie". Al is het maar zeer de vraag of Comey daarvoor daadwerkelijk vervolgd zou kunnen worden. Bovendien heeft Trump een lange geschiedenis van dreigen met rechtszaken zonder dat dreigement ook effectief uit te voeren.