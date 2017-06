De Democratic Unionist Party is met 10 parlementsleden in Westminster de grootste partij in Noord-Ierland. De partij is pro-Verenigd Koninkrijk en haar aanhangers voelen zich Brits, niet Iers. Het katholieke Sinn Féin, de tweede partij in Noord-Ierland, heeft 7 parlementsleden, maar die nemen hun mandaat niet op uit protest tegen de "Britse bezetting" van de 6 Noord-Ierse provincies.

De DUP werd in 1971 opgericht door de befaamde protestantse dominee Ian Paisley. Een aantal politici waren in de jaren 80 en 90 lid van paramilitaire bewegingen die tijdens de "Troubles" -de gewapende strijd tussen katholieke en protestantse groepen- streden tegen het IRA. De afgelopen jaren zaten ze samen met Sinn Féin in de Noord-Ierse regering. Sinds de verkiezingen van april zit Noord-Ierland zonder regering.