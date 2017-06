Missie Belgische F16's in verlengd

Vier Belgische F16's gaan nog tot eind volgend jaar door met hun missie tegen terreurgroep IS in Syrië. Premier Michel heeft dat laten weten, hij is op werkbezoek in Canada momenteel. Eigenlijk had ons land met Nederland een beurtrol afgesproken, maar de Nederlanders zijn niet van plan om het op 1 juli weer over te nemen.

