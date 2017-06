Omdat Qatar ingesloten zit in de golfregio, zit het nu letterlijk gevangen tussen de verschillende luchtruimen waardoor het eigenlijk niet meer kan en mag vliegen. Dat zorgt ervoor dat de maatschappij plots maar gebruik kan maken van één tot twee aanvlieg - en vertrekroutes. Daardoor moeten tientallen vliegtuigen langer wachten dan normaal om op te stijgen en te landen, wat letterlijk files veroorzaakt in de lucht.

Wie met Qatar Airways van Brussel naar Doha vliegt, zal geen omleiding moeten volgen, maar zal wel rekening moeten houden met een vertraging bij aankomst door die files in de lucht.

"We zien dit in Europa soms ook, maar dan vooral door slecht weer of mist. Luchthavens sluiten dan of zijn maar beperkt bereikbaar. Daardoor moeten vliegtuigen ook rondvliegen of uitwijken, maar meestal duurt dat maar 24 uur", zegt luchtvaartspecialist en piloot Arno Broes. Het luchtruim in de Golf is al een van de drukste ter wereld, er is weinig nodig om het helemaal in de war te sturen.