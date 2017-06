Vos schuwt de harde woorden niet. "Wat een verschrikkelijke misrekening van Theresa May. Wat een spectaculaire blunder. Dit is een politieke vernedering. Heel haar plan dat zo solide leek, is de voorbije uren totaal van de rails geraakt. We zitten op dit moment met een heel instabiele toestand."

Nochtans leek het plan van de Conservatieve premier May lange tijd steek de houden. "Ze trok naar de kiezer op het moment dat Labour (de sociaaldemocratische oppositiepartij, nvdr.) knock-out in de touwen lag en de radicaal-rechtse UKIP na de overwinning bij het brexit-referendum er nu niet meer aan te pas kwam. Maar de campagne van May is zo slecht verlopen. Ze was overmoedig. En bij de stembus heeft ze nu een spectaculaire owngoal gescoord", aldus Hendrik Vos in "De Ochtend" op Radio 1.