Ollevier: "Voor Theresa May is dit een absolute nederlaag"

Uit de eerste exitpolls in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat Theresa May haar meerderheid kwijt is. "Het is een absolute nederlaag voor May. Ze heeft gegokt en ze heeft verloren." zegt Ivan Ollevier.

