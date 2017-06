Akihito is de eerste Japanse keizer in 200 jaar die afstand zal doen van de troon. Tot nu bestond er in Japan niet echt een wetgeving die de troonsafstand regelde. De timing voor de troonsafstand moet nu binnen de 3 jaar geregeld worden. De regering zou denken aan december 2018, dan is de keizer 85 jaar. Let wel: de wet is er speciaal en enkel voor Akihito, dit om aan de wensen van conservatieve critici tegemoet te komen. Zijn opvolgers zullen dus niet automatisch zijn voorbeeld kunnen volgen.

Vorig jaar vroeg Akihito zelf om te mogen aftreden. Hij is 83 en sukkelt met zijn gezondheid. Zo onderging Akihito in 2003 een heelkundige ingreep wegens prostaatkanker en leed hij aan stressgerelateerde aandoeningen in 2008. In 2011 moest hij twee weken in het ziekenhuis opgenomen worden met een zware bronchitis. In 2012 volgde dan een overbrugging van vernauwde kransslagaders.

Akihito volgde begin 1989 zijn vader Hirohito op. Akihito zal op zijn beurt worden opgevolgd door kroonprins Naruhito (57). Hij is de oudste zoon van de keizer. De keizer heeft in Japan louter een ceremoniële functie en geen politieke macht, maar de keizerlijke familie geniet wel groot aanzien. Het leven aan het keizerlijk hof, met zijn erg strikte protocol en aloude tradities, wordt bestempeld als loodzwaar.