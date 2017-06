Premier May had de vervroegde verkiezingen uitgeschreven omdat ze een sterker mandaat wilde voor de brexit-onderhandelingen. Wat met die onderhandelingen nu? "Dat is een groot vraagteken", zegt VRT- journalist Katrien Vanderschoot. "May heeft altijd gepleit voor een harde brexit. Het is nu wachten op de regeringsvorming om daar zich op te krijgen. May laat nu nog niet in haar kaarten kijken."

Nochtans tikt de klok voor die brexit-onderhandelingen, want de procedure voor de uitstap van het Verenigd Koninkrijk werd eind maart formeel ingezet. "En die klok kan niet worden stilgezet", zegt professor Europese Politiek Hendrik Vos. "De EU had gehoopt op heel ruime overwinning van Theresa May. Dat zou haar de marge hebben gegeven om de onderhandelingen op een ernstige manier te voeren om dan op een zachte manier te landen. Aan de kant van de EU is men min of meer klaar om onderhandelingen op te starten, maar nu weten we ineens niet meer wie aan de andere kant van de tafel zal zitten."

Wat als er een meerderheid komt zonder Conservatieven, zal de brexit dan doorgaan? Professor Vos: "Labour heeft altijd gezegd dat ze het resultaat van het referendum zullen respecteren. De partijleiding was tegen de brexit, maar hun kiezers hebben vorig jaar voor de brexit gestemd. Maar hoe het allemaal nu zal moeten gebeuren, weet niemand."