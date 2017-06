Moeder van dader aanslag Londen getuigt: "Ik heb er geen woorden voor"

Valeria Khadija Collina, de moeder van Youssef Zaghba (22) die als laatste van drie kompanen werd geïdentificeerd als dader van de aanslag op de London Bridge, heeft met de pers gesproken. Haar zoon had wortels in Italië en Marokko, zijn moeder is Italiaanse. "Ik wil me verontschuldigen, maar dat zou geen zin hebben."

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Moeder van dader aanslag Londen getuigt: "Ik heb er geen woorden voor"

Valeria Khadija Collina, de moeder van Youssef Zaghba (22) die als laatste van drie kompanen werd geïdentificeerd als dader van de aanslag op de London Bridge, heeft met de pers gesproken. Haar zoon had wortels in Italië en Marokko, zijn moeder is Italiaanse. "Ik wil me verontschuldigen, maar dat zou geen zin hebben."