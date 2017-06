In een toespraak tot een evangelische gemeenschap ging president Donald Trump meteen in de tegenaanval, nog voor de ondervraging van Comey voorbij was. "Wij worden belegerd, maar we zullen hier groter, beter en sterker dan ooit uitkomen", luidde het.

"We weten hoe we moeten vechten en we zullen nooit opgeven" en "De gevestigde waarden in Washington zijn tegen ons, maar we zullen niet opgeven en blijven doen wat goed is", ging het verder. "Jullie hebben mij niet in de steek gelaten en ik zal jullie nooit in de steek laten, jullie weten dat. We zullen altijd de rechten van de evangelische gemeenschap en van de Amerikanen om te leven volgens hun geloof, verdedigen". klonk het.

De toespraak en het taalgebruik was duidelijk gericht tot de aanhangers van de president. Die hopen dat hij als buitenstaander "het moeras in Washington" -de macht van de politieke elite- zou breken om een nieuw tijdperk in de politiek aan te kondigen.

Dat Trump wordt tegengewerkt door het gerecht, leden van het Congres, de Democratische oppositie en zelfs toplui van federale diensten zoals het FBI past in de geesten van de aanhangers van Trump in een poging van "the swamp in Washington" om terug te slaan naar de president.