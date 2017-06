Voor het eerst sinds hij een maand geleden door Trump aan de kant is gezet, heeft voormalig FBI-baas James Comey gepraat over zijn ontslag en over het onderzoek naar de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. "Het Amerikaanse publiek moet uw kant van het verhaal kennen", stak de voorzitter van de senaatscommissie van wal.

Heeft Trump Comey gevraagd om het Rusland-onderzoek te stoppen, dat was de hamvraag. "Nee", was het korte antwoord van Comey, die ook nog zei dat het niet aan hem is om te zeggen of Trump de rechtsgang al dan niet heeft belemmerd. Dat is de rol van de speciale aanklager Robert Mueller.

Maar daarmee was niet alles gezegd. Al heeft Comey geen uitspraken gedaan die aanleiding kunnen geven tot het afzetten van de president, toch waren veel van zijn woorden wel degelijk beschadigend voor Trump.