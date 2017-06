De Britse prins Harry heeft Australië bezocht om zijn schouders te zetten onder de Invictus Games van volgend jaar in Sydney. Vooraleer hij voet zette op Australische bodem vloog hij naar Singapore om verschillende liefdadigheidsinstellingen een hart onder de riem te steken. Hij speelde onder meer een polomatch, een van zijn vele hobby's, om geld in te zamelen voor Sentebale, een organisatie die wezen en kwetsbare kinderen met aids helpt. Eenmaal in Australië stond Harry de bevolking te woord in de gietende regen en sprak hij met sporters en hun familie. De Invictus Games zijn Spelen voor gewond geraakte oorlogsveteranen. In zijn toespraak benadrukte hij de noodzaak en kracht van zulke wedstrijden. "De Games laten ons zien dat tegenspoed overwonnen kan worden, dat het onmogelijke mogelijk is."

Harry werd in Sydney opgewacht door een bijzondere vriendin, de 97-jarige Daphne Dunne die met haar rolstoel maar liefst 7 uur in de rij stond om een glimp van de prins op te vangen. Daphne kreeg alle aandacht van Harry tot een stevige knuffel toe. De twee kennen elkaar al een aantal jaar. Daphne is de weduwe van een gevangengenomen korporaal en wist in 2015 al een kus van Harry te krijgen. "Hij probeert de gewonden en geamputeerden zich opnieuw beter te doen voelen", looft de kranige Daphne de prins.