Bij zijn bezoek aan Saudi-Arabië vorige maand haalde Trump nog fel uit naar Iran. Hij riep op om het land internationaal te isoleren. Tijdens een toespraak voor vijftig Arabische leiders beschuldigde hij Iran ervan dat het sektarisch geweld en terreur aanwakkert. Hij had ook kritiek op de steun van Iran aan de Syrische president Assad. Iran is een belangrijke speler in de conflicten in Syrië en Irak, waar het de sjiitische geloofsgenoten steunt.



De aanslag van gisteren in Teheran werd opgeëist door de soennitische terreurgroep IS. Het is de eerste keer dat IS een aanslag pleegt op Iraanse bodem.