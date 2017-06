Om 16 uur onze tijd is het zover: ex-FBI-directeur James Comey getuigt in de Senaat over het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorig jaar. Daar kijkt de VS reikhalzend naar uit, op zijn zachtst gezegd. Wat heeft Comey te zeggen over president Trump, door wie hij anderhalve maand geleden de laan uitgestuurd werd? Gisteren zijn de nieuwsgierigen op hun wenken bediend: het openingsstatement dat Comey hij straks zal voorlezen, werd gepubliceerd op de website van de Senaat.

"Daarin bevestigt Comey wat we eigenlijk al weten: dat president Trump hem gevraagd heeft om het onderzoek naar de voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn te laten vallen", zegt VS-correspondent Björn Soenens. Flynn moest amper drie weken na zijn aanstelling ontslag nemen omdat hij tijdens de kiescampagne contacten had gehad met Russische diplomaten en dat verzwegen had.

"Volgens het verhaal van Comey kwam de vraag tijdens een vergadering met president Trump. Iedereen werd weggestuurd, inclusief de minister van Justitie, zodat Trump en Comey alleen achterbleven. Toen begon Trump over Flynn: het is toch een goeie man, kunnen we geen manier vinden om dat onderzoek stop te zetten, hij heeft toch niet veel kwaad gedaan, het enige wat hij gedaan heeft is de vicepresident misleiden, laat het ons daarbij houden", legt Soenens uit.