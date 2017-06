May schreef de verkiezingen uit in de hoop om haar meerderheid in het parlement te kunnen vergroten om zo sterker te staan in de brexit-onderhandelingen. Maar die brexit is tijdens de campagne amper aan bod gekomen. De laatste dagen is het debat vooral door terreur gedomineerd.

Uitdager van de conservatieve May is Jeremy Corbyn van de sociaaldemocraten van Labour. Labour is de voorbije drie weken almaar dichter gekomen in de peilingen. De vergrote meerderheid die Theresa May voor ogen had, lijkt dus behoorlijk ver weg voor haar.

Op de laatste campagnedag gisteren herhaalde premier May nog eens dat zij het best geplaatst is om de onderhandelingen over de uitstap uit de Europese Unie te voeren. Voor Corbyn zijn de verkiezingen de keuze tussen nog eens vijf jaar Conservatieven met belastingen en besparingscadeaus aan de rijken, of het sociale alternatief van Labour.

De stembureaus gaan om 8 uur onze tijd open en de 46,9 miljoen geregistreerde stemmers kunnen tot 23 uur vanavond stemmen. Rond dat tijdstip zullen we ook het resultaat kennen van een grote exitpoll.