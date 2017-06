12 doden bij aanslag van IS in Teheran

Op twee erg symbolische plaatsen zijn er aanslagen geweest in de Iraanse hoofdstad Teheran. Daarbij zijn minstens 12 doden gevallen en meer dan 40 gewonden. Het gaat om de eerste terreuractie in Iran, die opgeëist wordt door IS.

