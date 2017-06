Dat blijkt uit de verklaring die Comey morgen zal afleggen in de senaatscommissie over de inlichtingendiensten. Hij heeft zijn openingsverklaring nu al online gezet op de website van de commissie.

Trump vroeg hen om het onderzoek te laten vallen naar gewezen veiligheidsadviseur Michael Flynn. Dat onderzoek was een onderdeel van het grotere onderzoek van het Federal Bureau of Investigation naar de vraag of Moskou zich gemengd heeft in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Comey schrijft ook dat Trump hem tijdens een etentje op 27 januari, een week nadat hij president was geworden, tot twee keer toe zei: "Ik heb loyauteit nodig. Ik verwacht loyauteit." De tweede keer dat Trump zei dat loyauteit nodig had, antwoordde Comey: "Je zal van mij altijd eerlijkheid krijgen". Trump besloot daarop met: "Dat is wat ik wil, eerlijke loyauteit".

Tijdens het etentje vroeg Trump Comey ook of hij wilde aanblijven als FBI-directeur. Comey antwoordde van wel, dat hij zijn termijn van tien jaar wilde uitdoen, en schrijft dat hij zich vervolgens zorgen begon te maken dat Trump probeerde hem in afhankelijke positie te dwingen.

Trump vroeg hem ook om het nieuws naar buiten te brengen dat hij zelf niet onderzocht werd.

Het onderzoek naar de aantijgingen over de Russische inmenging hangt al sinds het aantreden van Trump als een donkere wolk over zijn presidentschap, uit de getuigenis van Comey blijkt ook dat Trump zelf het onderzoek "een wolk" noemt die het hem moeilijk maakt om zijn werk te doen. Hij vroeg Comey wat "we konden doen om de wolk weg te nemen".

Rusland ontkent de conclusie van de inlichtingendiensten dat het Kremlin geprobeerd heeft om de verkiezingen te beïnvloeden in het voordeel van Trump. Trump van zijn kant ontkent dat er sprake zou zijn van een geheime overeenkomst tussen Moskou en zijn campagneteam.

Trump ontsloeg Comey verleden maand, een zeer ongebruikelijke stap. Morgen zal hij getuigen voor het Senate Select Committee on Intelligence, een getuigenis waarnaar reikhalzend uitgekeken wordt.