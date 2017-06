Stormschade in Kaapstad: vonkenregen van kapotte kabels en stranden vol schuim

Kaapstad, in het zuiden van Zuid-Afrika, kreunt onder een storm die wel eens de zwaarste in 30 jaar tijd zou kunnen worden. In een treinstation in de voorstad Harfield knappen de stroomkabels en sproeien een regen van vonken. Het strand is op sommige plaatsen bedekt met een laag schuim.

