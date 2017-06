Bovendien is Irak een iet of wat kunstmatige entiteit die na de Eerste Wereldoorlog in elkaar geschroefd werd door de Britse overheersers. Die voegden drie voorheen Turks-Ottomaanse provincies (Mosul, Bagdad en Basra) samen net als drie bevolkingsgroepen (Koerden, Arabische soennieten en sjiieten) bijeen tot één Irak en brachten daar de soennieten aan de macht. Sinds de val van Saddam Hoessein in 2003 zwaait de sjiitische meerderheid de plak in Irak.

Als de Iraakse Koerden zich losmaken, wordt echter niet enkel die Iraakse staat deels ontmanteld, maar dreigen ook andere evenwichten in de regio op de helling komen te staan. Wat houdt er dan de Koerden in Syrië tegen om hun gebied in het noorden en noordoosten samen te voegen met het gebied van verwanten in Irak tot een groot Koerdistan?

Nog veel sterker is de impact op buurland Turkije dat in het zuidoosten een grote Koerdische minderheid telt, die ook al decennia strijdt voor onafhankelijkheid. Een Koerdische staat zou dan minstens drie landen kunnen uiteenscheuren en in mindere mate ook voor problemen zorgen in Iran.

Hoe dan ook staan de traditionele grenzen in de regio al langer op de helling. IS wou die uitwissen en een groot kalifaat vestigen. Nu lijkt er eerder een Koerdistan in de maak en de internationale gemeenschap zit daar niet op te wachten, want nieuwe en wellicht grote conflicten loeren dan om de hoek.