Turkije en Iran hebben inmiddels hun diplomatieke steun uitgesproken voor Qatar en zijn bereid om dat land desnoods voedsel en drinkwater te leveren. Ankara gaat evenwel nog een stapje verder. Vanavond begint in het Turkse parlement de bespreking van een voorstel om Turkse troepen te legeren op een basis in Qatar. Dat is een onderdeel van een militair samenwerkingsakkoord dat enkele jaren geleden gesloten was tussen Turkije en Qatar, maar het wordt nu wel erg actueel.

Beide landen onderhouden nauwe economische banden, maar steunen ook dezelfde rebellengroepen in Syrië. Vreemd genoeg staat Iran in Syrië dan wel aan de andere kant. Nog een detail: die Turkse troepen in Qatar zullen dan wel niet onder bevel van de Alliantie staan, maar Turkije is wel een lidstaat van de NAVO.