Zijn meest opmerkelijke optreden was dat als advocaat van de regering op het proces over het frauduleus bankroet van de energiegroep Enron.

Hij trad ook op als advocaat van Chris Christie toen die als gouverneur van New Jersey terechtstond wegens een incident over het afsluiten van de George Washington Bridge naar New York. Daarnaast het Wray nog gewerkt als openbare aanklager in Atlanta in de staat Georgia.

Als de Senaat groen licht geeft, zal Wray James Comey opvolgen als directeur van het FBI. Comey was een maand geleden door president Trump aan de deur gezet omdat hij "slecht werk zou leveren". Comey zou geweigerd hebben om een onderzoek naar banden tussen Rusland en de kiescampagne van Trump stop te zetten. Eerder was hij ook in opspraak gekomen door uitspraken over het e-mailschandaal van de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton. Die beweert dat ze daardoor de verkiezingen verloren heeft.