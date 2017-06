De aanslagen zijn opgeëist in een mededeling van het "persbureau" van de terreurgroep IS, die grote delen van Irak en Syrië in zijn greep heeft. Een verrassing is dat niet, want IS heeft zich in tal van publicaties altijd opgeroepen tot geweld tegen sjiitische moslims.

Vanochtend zijn drie of vier gewapende mannen al schietend het parlementsgebouw in Teheran binnengedrongen. Eén van hen zou zich daar opgeblazen hebben. Het lokale persbureau Tasnim zegt dat de andere aanvallers vier mensen gegijzeld houden en zich verschanst hebben op de bovenste verdieping van het gebouw. Dat wordt nu omsingeld door Iraanse veiligheidstroepen. De aanslag in Teheran is dus nog niet voorbij.