Youssef Zaghba is de derde dader van de aanslag in Londen

Youssef Zaghba is de derde dader van de aanslag in Londen. Hij is 22 jaar, heeft de Italiaanse nationaliteit en is van Marokkaanse afkomst. Zaghba werkte in Londen, en net als de twee andere daders woonde hij in Barking, in het oosten van de Britse hoofdstad.

