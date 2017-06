May sprak vanavond haar aanhangers toe in Slough, ten westen van Londen. Ze kondigde aan dat ze terreur veel strenger wil aanpakken, iets dat ze ook al zei in haar speech na de aanslag in Londen. "Ik heb het over langere celstraffen voor mensen die veroordeeld worden voor terrorisme. Ik heb het over het makkelijker maken om buitenlandse terreurverdachten naar hun land van herkomst terug te sturen."

"En ik heb het over het beperken van de bewegingsvrijheid van terreurverdachten van wie we genoeg bewijzen hebben om te weten dat ze een bedreiging vormen, maar niet genoeg om hen te vervolgen in de rechtbank. En als de wetten op de mensenrechten ons verhinderen om dit aan te pakken, dan zullen we de wetten veranderen zodat we het wel kunnen doen."

May krijgt af te rekenen met heel wat vragen omdat Khuram Butt, een van de daders van de aanslag in Londen, gekend was bij de inlichtingendiensten. De man was ook verschenen in een tv-reportage over jihadi's en zijn naam was genoemd door iemand die belde naar de speciale terrorisme-kliklijn. May zei eerder daarover dat de zaak onderzocht zal worden.

De Britse premier krijgt ook kritiek van Labour-leider Jeremy Corbyn omdat onder haar bewind de politiediensten 20.000 manschappen hebben moeten inleveren. Donderdag zijn er verkiezingen in Groot-Brittannië. May is nog steeds favoriet om zichzelf op te volgen als premier, maar is wel heel wat van haar voorsprong verloren in de peilingen.