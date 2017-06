Volgens de beurskrant The Financial Times zou een mislukte valkenjacht in het zuiden van Irak aan de basis hebben gelegen van de huidige crisis. Zo zou Qatar tot een miljard dollar losgeld betaald hebben om 26 leden van de koninklijke familie Al Thani van Qatar vrij te krijgen die tijdens een jachtpartij in Zuid-Irak waren gegijzeld.

Die mensen zouden in december 2015 in Irak ontvoerd zijn door de Kata'ib Hezbollah, een brigade van Iraakse sjiitische vrijwilligers die banden heeft met Iran en met de Libanese militie Hezbollah. Die Kata'ib strijdt in Syrië mee aan de zijde van het leger van president Bashar al-Assad.

De groep wou niet enkel losgeld aftroggelen, maar ook de vrijlating verkrijgen van leden van Kata'ib die in Syrië gevangen worden gehouden door extremistische soennitische rebellengroepen zoals Tahrir al-Sham en Ahrar al-Sham, die dan weer banden zouden hebben met Al Qaeda. Kata'ib en Tahrir al-Sham vechten in Syrië tegen elkaar. De vrijlatingen zouden een feit geworden zijn nadat Qatar 700 miljoen dollar had betaald aan de Kata'ib Hezbollah en de overige 200 miljoen aan Tahrir al-Sham in Syrië. Losgeld of niet, die betalingen aan extremistische groepen zouden voor de buurstaten de druppel zijn geweest die de Golf deed overlopen.