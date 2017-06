De Europese Defensie Unie waar Juncker nu over praat, is echter niet nieuw. In 1950 lanceerde de Franse minister van Buitenlandse Zaken René Pléven een ambitieus plan om een supranationaal Europees leger op te richten via de Europese Defensie Gemeenschap, een militaire evenknie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de huidige Europese Unie.

Dat plan werd echter al even snel afgevoerd. Wel was in 1948 door het Verdrag van Brussel al een West-Europese Unie (WEU) opgericht, een militair samenwerkingsverband in de schaduw van de veel grotere en transatlantische NAVO. Die WEU is enkele jaren geleden opgegaan in de Europese Unie. Het is nu aan de Unie om te beslissen of er verder gegaan wordt op dat pad, zeker nu er twijfel is aan de bereidheid van president Trump om Europa te beschermen.

Want hoe je het ook draait of keert: Trump heeft wel een punt. Buiten de VS investeren enkel Groot-Brittannië, Polen, Estland en Griekenland tot 2% van hun bbp aan defensie zoals afgesproken.