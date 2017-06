De politie, die massaal ter plekke is, laat weten dat de situatie onder controle is. Ze vragen mensen om de omgeving, een heel drukke toeristische buurt, te vermijden. De wijk rond de Notre-Dame is afgezet.

Volgens een politiebron viel de aanvaller, die gewapend was met een hamer, twee agenten aan die aan het patrouilleren waren voor de kathedraal. Een van de agenten raakte lichtgewond door een slag tegen het hoofd. Vervolgens werd de dader "geneutraliseerd". Omstaanders vluchtten in paniek weg.

De aanvaller heeft het overleefd en werd gewond naar het ziekenhuis gevoerd. Wat zijn motief was, is nog onbekend. De antiterreursectie van het parket van Parijs is een onderzoek gestart.