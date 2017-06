Raqqa ligt in de vruchtbare vallei van de Eufraat langs belangrijke wegen die het oosten en het westen van Syrië met elkaar verbinden. Vanuit Raqqa marcheerde IS ook verder westwaars op in de richting van Aleppo en Palmyra.

Het verlies van Raqqa zou een zware klap zijn voor IS dat wellicht tot de dood zal vechten voor de stad. Niet dat IS daardoor helemaal van de kaart zal geveegd zijn, want het grootste deel van de oostelijke provincie Deir az-Zor is nog altijd stevig in handen van de terreurgroep.

Raqqa is ook symbolisch erg belangrijk: tussen 796 en 809 na Christus was het de zomerhoofdstad van de Abbassieden, de tweede kaliefendynastie die toen over het grote Arabische moslimrijk regeerde. Het was de tijd van de beroemde kalief Harun al-Rashid die contacten had met Karel de Grote en de Byzantijnse keizers. Voor IS dat zich er op beroept een "nieuw kalifaat" te hebben uitgeroepen, is die symbolische waarde erg belangrijk.