In Qatar staat de zomervakantie voor de deur. Veel mensen vertrekken er de komende weken op reis. "Wat veel mensen dan ook bezighoudt, is of ze hun vlucht zullen kunnen nemen of niet", gaat de anonieme Vlaamse vrouw verder. Veel vluchten van en naar de Qatarese hoofdstad Doha verlopen via de Emiraten of Saudi-Arabië.

Wim reist binnenkort naar België met zijn gezin. "We vliegen gelukkig wel rechtstreeks, dus voor ons verwacht ik geen problemen", zegt hij. "Voor mijn werk moet ik wel af en toe naar Abu Dabi en dat zal ik dan via Koeweit moeten doen. De reistijd loopt hierdoor wel op. Het is iets meer dan een uurtje vliegen van Doha naar Abu Dabi, maar met overstap in Koeweit loopt dat snel op tot meer dan vijf uur."

Veel professionele ongemakken kunnen volgens Johan wel opgelost worden door de technologie. "Mijn vergaderingen die vandaag in Dubai gepland waren, heb ik via Skype afgewerkt", zegt hij -overigens ook via Skype- aan onze redactie. Alleen is het schrappen van de vluchten tussen Qatar en Dubai wel persoonlijk een lelijke streep door de rekening van Johan. "Ik ben er graag tijdens de weekends, dus ik zal mijn persoonlijke plannen moeten bijsturen."