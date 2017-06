Zus van slachtoffer Londen: "Haat is voor kleingeestige mensen"

De zus van Londenaar James McMullan (32), die vermoedelijk omkwam bij de aanslag in de Britse hoofdstad zaterdagavond, heeft voor de reporters van Reuters een emotionele oproep gedaan. We moeten verder met ons leven, ondanks de pijn, zei Melissa McMullan. "We mogen niet kiezen voor de weg van de haat."

