Net in dat verband is het opvallend dat Qatar een sleutelrol speelt in de Amerikaanse strijd tegen het terrorisme in het Midden-Oosten. Zo gebruikt de VS de Qatarese luchtmachtbasis van al-Udayd voor aanvallen tegen IS in Syrië en Irak. Van daaruit bombarderen onder meer B-52's de terreurgroep IS (foto). Tegelijk is in Qatar ook CentCom of Central Command gevestigd, het Amerikaanse commando voor operaties in het Midden-Oosten en Afghanistan. Van daaruit werd ook de omstreden invasie in Irak in 2003 geleid.