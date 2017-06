De hackers zouden zogenoemde phisingmails hebben gestuurd naar de werknemers van het bedrijf. Ze deden zich daarbij voor als mensen van Google die iets moesten nakijken. "Uit het rapport zou blijken dat minstens één mail is geopend", zegt VRT-correspondent Björn Soenens in "De ochtend" op Radio 1. "De hackers zouden op die manier de gewenste gegevens hebben verkregen, want twee maanden later - en zo'n tien dagen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november - is er een Gmail-account gemaakt op naam van een van de werknemers van het bedrijf."

Vanuit dat mailadres zouden er alweer phisingmails zijn gestuurd, deze keer naar lokale besturen. "De lokale besturen moeten kiezers registreren. De hackers wilden toegang krijgen op die gegevens, om zo een aantal kiezers uit het systeem te schrappen of net toe te voegen." Het is voorlopig onduidelijk of dat ook gelukt is. "Wat de precieze invloed op het verkiezingsresultaat is, zegt het rapport niet."

"Dit is zeer opmerkelijk", zegt Soenens. "We hebben hier bijna fysiek bewijs dat er pogingen zijn gepleegd om de kiesverrichting te beïnvloeden. Je kan je toch serieuze vragen stellen over de legitimiteit van de afgelopen verkiezingen."