Politie maakt namen van daders aanslag in Londen bekend

De Britse politie heeft de namen van twee van de drie daders van de aanslag in Londen bekend gemaakt. Het gaat om een man van 27 van Pakistaanse afkomst, de andere dader was 30 en had Marokkaanse roots. De politie was al langer op de hoogte van de identiteit van de daders maar wilde die eerst niet vrijgeven.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Politie maakt namen van daders aanslag in Londen bekend

De Britse politie heeft de namen van twee van de drie daders van de aanslag in Londen bekend gemaakt. Het gaat om een man van 27 van Pakistaanse afkomst, de andere dader was 30 en had Marokkaanse roots. De politie was al langer op de hoogte van de identiteit van de daders maar wilde die eerst niet vrijgeven.