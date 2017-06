"De rode draad in de kronkelige politiek in het Midden-Oosten en van de politiek van Saudi-Arabië is machtsbehoud", aldus Chams Eddine Zaougui. De Saudische beschuldiging aan het adres van Qatar over steun aan terrorisme noemt hij een zwak en makkelijk excuus. Hij herinnert aan het recente bezoek van VS-president Trump aan Riyad.

"Trump heeft toen gezegd dat terreurbestrijding zijn prioriteit is. Dan moet je dat ook als argument gebruiken en alles door de lens van het terrorisme gaan zien." Volgens Zaougui hebben de Saudi's zelf ook wel wat boter op het hoofd als het gaat over steun aan radicale groeperingen. ""Denk maar aan de jaren 90 in Afghanistan, toen in de context van de Koude Oorlog. Toen was het wel oké om radicale groepen te steunen."

De link tussen Qatar en Iran wordt volgens hem overdreven. "Als klein land wil Qatar een goede verstandhouding met alle regionale grootmachten. Als je een goede verstandhouding met de vijand van Saudi-Arabië probeert te hebben, dan ben je per definitie een beetje de vijand van Saudi-Arabië."

Desondanks denkt Zaougui dat het geruzie niet te lang zal duren. "Saudi-Arabië zit verwikkeld in een lastig conflict in Jemen en het Amerikaanse leger heeft een basis in Qatar. Geen van beiden heeft er baat bij om het te laten escaleren." Riyad wil met andere woorden gewoon eens tonen wie de baas is in de regio.