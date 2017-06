Bij de aanslag in Londen werden de drie daders doodgeschoten door de politie. Nu heeft de politie twee namen bekendgemaakt. Rachid Redouane is een 30-jarige man met wellicht Marokkaanse en Libische roots. Over hem is niet veel meer bekend.

De andere naam is geen onbekende voor de inlichtingendiensten. Khuram Butt was een 27-jarige Brit met Pakistaanse roots. Hij stond bekend als een aanhanger van een jihadistische beweging. Hij was zelfs even te zien in een Channel 4-documentaire over jihadi's.

Butt, die ook Abu Zaitun werd genoemd, woonde, net als zijn kompaan Redouane, in een wijk in het oosten van Londen. Butt was getrouwd en had twee kinderen. Hij mocht twee moskeeën niet meer binnen omdat hij mensen had opgeroepen om niet te gaan stemmen bij de verkiezingen van 2015 en omdat hij de imam herhaaldelijk had onderbroken tijdens zijn preek.

Volgens de Britse inlichtingendiensten waren er geen aanwijzingen dat Butt plannen had voor een aanslag.