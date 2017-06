De schietpartij vond plaats in een bedrijf dat onderdelen maakt voor campers. Het was een ex-werknemer die in het bedrijf het vuur opende. Hij had ook een mes bij. De 45-jarige schutter pleegde zelfmoord.

Vier mensen kwamen tijdens de schietpartij om het leven, een vijfde overleed later in het ziekenhuis. De politie van Orlando geeft later op de dag nog een persconferentie over de verdere details van de schietpartij.

Bijna een jaar geleden, op 12 juni 2016, vielen ook in Orlando 50 doden bij een schietpartij in een homonachtclub.