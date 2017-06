May zei tijdens een toespraak in het centrum van Londen dat het land een leider nodig heeft die de moeilijke opdrachten het hoofd kan bieden. Een "sterk en stabiel leiderschap" is meer dan ooit nodig, herhaalde ze haar campagneslogan. "Het leven van onze democratie moet verder gaan. De vraag naar leiderschap heeft altijd centraal gestaan in deze campagne."

Die sterke leider moet het land niet enkel voorgaan in de strijd tegen terreur, maar ook in de onderhandelingen met Europa over de brexit, zei May nog. De onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU gaan over twee weken van start.