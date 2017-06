Poetin speelt de bal geregeld terug naar de Amerikanen. Onder andere als het gaat om het beïnvloeden van de stembusgang in de VS door hacking. "Hacking? Hackers kunnen overal zitten. Zelfs in de VS. Zo konden ze de schuld op Rusland steken."

Om zijn uitleg kracht bij te zetten, haalt Poetin er de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy bij in 1963. "Er is een theorie dat de Amerikaanse inlichtingendienst achter die moord zit. Als dat klopt, en we kunnen dat niet uitsluiten, kunnen ze even goed alle technische middelen inzetten om een aanval op te zetten en dan met de vinger naar Rusland te wijzen."

"Overal ter wereld zijn er klachten over Amerika dat tussenkomt bij verkiezingen", gaat Poetin verder. "Elke actie heeft een reactie."