Qatar maakt dan wel deel uit van de door Amerikanen geleide coalitie tegen IS, toch zijn er aanwijzingen dat het land banden onderhoudt met de terreurgroep IS. En niet alleen met IS, maar ook met andere terreurorganisaties. Rijke inwoners van Qatar zouden hen financiële steun verleend hebben, ook de regering in Doha zou geld en wapens hebben gegeven aan islamistische groeperingen in onder meer Syrië.

In zijn officiële communicatie zegt Saudi-Arabië dat het de banden met Qatar doorknipt omdat het land de regio wil destabiliseren "door onderdak te bieden aan verschillende terroristische groeperingen zoals de Moslimbroeders, IS en Al Qaeda".

Daarnaast zijn er de vermeende uitspraken van sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, de emir van Qatar, over Iran. Hij zou aan Qatarese staatsmedia gezegd hebben dat Iran "een islamitische macht is die niet kan worden genegeerd" en dat er "geen reden is voor Arabische vijandigheid ten opzichte van Iran". Iets wat in het verkeerde keelgat geschoten is bij de andere staten.

Qatar zelf ontkende later dat de emir zoiets gezegd heeft en stelde dat het staatspersagentschap gehackt was.